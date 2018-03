LDU promete pressionar o São Paulo A LDU, campeã equatoriana, quer fazer prevalecer o favoritismo de jogar em casa para derrotar o São Paulo no confronto de invictos do grupo 4 da Libertadores, nesta quinta-feira, em Quito. Os dois clubes somam seis pontos, mas o time do Equador leva vantagem no saldo de gols (5 a 3). No entanto, os jogadores da LDU medem as palavras ao falar do adversário brasileiro. Tomam o maior cuidado para não deixar escapar qualquer provocação. ?Sabemos da capacidade do São Paulo e por isso vamos pressionar e ditar o ritmo?, avisou o zagueiro Espinoza. ?Essa partida é decisiva, porque pode marcar nossa primeira meta, que é avançar à próxima fase. Uma vitória nos colocará lá?, lembrou o volante Urrutía. Para o zagueiro paraguaio Carlos Espínola, considerado o melhor estrangeiro da temporada 2003 do futebol do Equador, ?o São Paulo é uma equipe com jogadores excelentes, que querem chegar ao título, mas acredito que temos capacidade para vencer.? Os jogadores do time equatoriano não acreditam que a altitude possa prejudicar o rendimento do São Paulo, já que o time paulista viaja para Quito apenas nesta quinta-feira, horas antes do jogo.