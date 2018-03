LDU supera San Lorenzo nos pênaltis e vai à semifinal

Jogando no Estádio Casa Blanca de Quito, a Liga Deportiva Universitária superou o San Lorenzo por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e garantiu presença na semifinal da Copa Libertadores. Veja também: Tabela e composição das semifinais Aos 26 minutos de jogo, Manso abriu o placar para a LDU ao acertar chute de longe e surpreender o goleiro argentino Orión, que estava mal colocado. Ainda no primeiro tempo, os argentinos perderam o volante Juan Manuel Torres, expulso por falta dura. Aos dois minutos da etapa final, Bergessio empatou para o San Lorenzo de cabeça, após cobrança de escanteio. A LDU chegou perigosamente aos 15, mandando uma bola na trave. O goleiro Cevallos foi o herói da classificação, ao pegar a cobrança de Aureliano Torres na série de penalidades decisivas.