LDU também vence: 4 a 3 no El Nacional A LDU também estreou com vitória na Copa Sul-Americana 2005, ao fazer 4 a 3 no El Nacional, ambos do Equador, no jogo de ida deste confronto pela fase preliminar do torneio. A partida de volta será dia 25 de agosto e quem passar pega o vencedor de The Strongest x Bolívar, os dois da Bolívia. Os gols do jogo foram de Luís Garcés (aos 20 minutos do primeiro tempo), Franklin Salas (aos 41 minutos do primeiro tempo), Néicer Reasco (28 minutos do segundo tempo) e Alex Aguinaga (aos 41 minutos do segundo tempo) para a Liga; David Quiroz (aos 36 minutos do primeiro tempo), Kléber Chalá (aos 15 minutos do segundo tempo) e Leonardo García (aos 33 minutos do segundo tempo) para o El Nacional.