LDU torce para ver o São Paulo cair A LDU do Equador entra em campo nesta quarta-feira à noite, contra o eliminado Cobreloa do Chile, de olho no resultado de São Paulo e Alianza Lima. Caso os peruanos vençam a equipe paulista, os equatorianos só precisarão de uma vitória simples para garantir a classificação e o primeiro lugar do grupo 4 da Libertadores. Mas os jogadores da LDU demonstram respeito pelos chilenos. "Sairemos em busca do resultado tomando algumas precauções para não sermos presa do desespero ou da ansiedade", alertou o meia Urruttia. No grupo 6, o líder River Plate, com 10 pontos, só precisa de uma vitória contra o Libertad, em Assunção, para se garantir nas oitavas-de-final. Os argentinos têm quatro pontos de vantagem sobre o Tachira, da Venezuela, que joga apenas na quinta-feira. Em La Paz, pelo grupo 8, o Bolívar recebe o Deportivo Cali em um jogo de seis pontos. Quem vencer encosta no líder Boca Juniors (nove pontos) e deixa o outro em situação complicada.