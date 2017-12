LDU vence de novo e vai às quartas da Libertadores A Liga Deportiva Universitária (LDU) é o primeiro time classificado para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, os equatorianos venceram o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, por 1 a 0, gol de Mendez. Como já haviam goleado por 4 a 0 no jogo de ida, na última semana, em Quito, garantiram a vaga com folga. Agora, a LDU espera pelo vencedor do confronto entre Internacional e Nacional, do Uruguai. No primeiro jogo, na última quinta-feira, em Montevidéu, os gaúchos ganharam por 2 a 1 e podem até perder por 1 a 0 nesta quarta, em Porto Alegre.