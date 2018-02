LDU vence e está em segundo no Grupo 5 da Libertadores A Liga Deportiva Universitaria (LDU), de Quito, venceu por 2 a 1 a equipe do Universitario, do Peru, em partida do Grupo 5 da Copa Libertadores, disputada na noite desta quinta-feira, no estádio Monumental da capital peruana. Os gols da Liga de Quito foram assinalados por Agustín Delgado. Gastón Sangoy descontou para o Universitário. Com o resultado, a LDU assumiu o segundo lugar do grupo, com três pontos. O Vélez Sarsfield, da Argentina, é o líder de chave com 6 pontos.