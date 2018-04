LDU volta a bater Vélez e vai à decisão da Sul-Americana

O outro classificado para a final da competição continental será definido na noite desta quarta, em Santiago, onde o Vasco enfrentará a Universidad de Chile no confronto de volta da outra semifinal. No jogo de ida, no Rio, os dois times empataram por 1 a 1.

Na partida realizada na noite desta terça, na capital argentina, a LDU marcou o gol da vitória aos 4 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita de Reasco, o zagueiro Sebá Domínguez, ex-Corinthians, falhou ao tentar cortar e o argentino Barcos aproveitou para dominar a bola e bater no canto direito baixo do goleiro do Vélez.

No duelo de ida da semifinal, Barcos também teve participação direta nos dois gols da LDU. No primeiro, a bola desviou nele antes de entrar nas redes após chute de Ezequiel González, ex-Fluminense. Em seguida, o jogador acertou forte finalização para decretar o 2 a 0.

Com a passagem à final, o time equatoriano lutará para conquistar o seu segundo título da Copa Sul-Americana, depois de ter sido campeão em 2009, quando derrotou o Fluminense na decisão. Na ocasião, após golear por 5 a 1 na partida de ida da final, no Equador, garantiu o título com uma derrota por 3 a 0 no confronto de volta, no Maracanã.