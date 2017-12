LDU x Bolívar fazem a outra semifinal A equipe equatoriana da Liga Deportiva Universitária (LDU) e o Bolívar (BOL) vão disputar nesta quinta-feira o jogo de ida das semifinais da Copa Sul-americana. O vencedor vai pegar o ganhador do confronto entre o Internacional de Porto Alegre e o Boca Juniors, que nesta quarta-feira fazem a partida de ida, no estádio de La Bombonera, em Buenos Aires. LDU x Bolívar acontece no estádio "Casa Blanca", de Quito, a 2.850 metros de altitude. Na partida da volta, a LDU também não terá facilidades. O jogo acontece em La Paz, que supera os 3.600 metros acima do nível do mar. As duas equipes chegam para o confronto, marcado para as 21 horas (de Brasília) com importantes desfalques: pela LDUQ, atual campeã equatoriano, não jogará sua maior estrela, o atacante Franklin Salas, lesionado. Em seu lugar entrará o colombiano Carlos Castillo. Para o Bolívar, a baixa mais sentida será a do lateral-direito Luis Gatti Ribeiro, considerado um dos mais importantes jogadores da equipe. A LDU chega para o compromisso com moral, já que além de eliminar o Santos nas quartas-de-final, já havia passado pelo peruano Cienciano, vencedor da Sul-americana em 2003.