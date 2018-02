Lê substituirá Canindé no Paulista A diretoria do Paulista definiu hoje a contratação do meia Lê, destaque da Internacional de Limeira na campanha do título paulista da Série A2. O jogador já vinha treinando em Jundiaí há duas semanas, desde o desligamento do time limeirense. Lê chega como possível substituto do meia Canindé, que tem o final de seu contrato marcado para o final deste mês e deve assinar com o Paraná Clube, para disputar o Campeoanto Brasileiro da Série A. O técnico Vágner Mancini, que observou o jogador durante os 15 dias em que esteve treinando no estádio Jaime Cintra, foi quem deu o aval para sua contratação em definitivo. O jogador recebeu a notícia com muita alegria. "Felizmente deu tudo certo. Espero corresponder às expectativas, repetir o mesmo sucesso que tive em Limeira e ser muito feliz aqui no Paulista", disse, feliz, o meia. O Paulista volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí. Com 17 pontos, o time é o quarto colocado na tabela de classificação.