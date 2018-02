Leal dará chance a garotos no Flamengo O técnico Julio Cesar Leal quer observar o time do Flamengo na Copa de Juníores, em janeiro, para tentar buscar reforços à equipe principal. "Nessa dificuldade para contratações, às vezes um jovem talento da casa, que nao vem como ídolo, mas tem valor e amor à camisa, acaba resolvendo o problema", disse. Leal ressaltou que o Flamengo sempre priorizou "a prata da casa". Ele deve seguir para São Paulo no dia 4, a fim de assistir aos primeiros jogos dos juníores do Flamengo no torneio.