Leal faz papel de psicólogo no Flamengo Além da função de treinador, Júlio César Leal atua como psicólogo do elenco do Flamengo em Volta Redonda, onde a equipe faz a pré-temporada. Com o objetivo de conhecer ainda mais a vida profissional e pessoal dos jogadores, o técnico fez entrevistas individuais com eles. O método inovador chamou a atenção dos jogadores, que tiveram de responder a uma lista de perguntas elaboradas pelo treinador. As questões eram: data de nascimento, nome completo, nome completo do pai e da mãe, altura, peso, quantos títulos já havia conquistado na carreira, se está feliz no Flamengo, a duração do contrato com o clube, se o uniforme é bonito e confortável, entre outras coisas. "Cheguei há pouco tempo no Flamengo. Quero acelerar os entendimentos entre técnico e jogador. E é bom para conhecer cada particularidade do jogador. Eu tenho que saber mais da vida dos atletas. Isso acelera a integração da equipe", explicou Júlio César Leal.