Leal: Fla tem obrigação de ganhar A derrota para os reservas do Volta Redonda ontem, por 1 a 0, na decisão do torneio Internacional promovido pela cidade do aço, rendeu desconfianças sobre a qualidade técnica do Flamengo, que estréia domingo no Campeonato Carioca contra o Olaria, no Maracanã. Atento à repercussão do primeiro fiasco rubro-negro na temporada, o técnico Júlio César Leal disse hoje que o Flamengo tem a obrigação de sair de campo com a vitória na primeira rodada do Estadual. "Encerramos o primeiro ciclo de trabalho, com uma vitória e uma derrota nos amistosos. O saldo foi positivo. Mas temos que aprender com as lições. A época ainda é de avaliações", declarou Leal. A diretoria do Flamengo, porém, assegurou que a política "dos pés no chão" vai continuar. A prioridade na temporada é pagar os salários em dia.