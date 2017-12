Leandrão admite proposta, mas fica no Bota O atacante Leandrão disse nesta segunda-feira que tem uma proposta do futebol alemão, mas que não pretende deixar o Botafogo antes de dezembro, quando encerra seu contrato. O jogador não quis revelar o nome do time, frisando que seu pensamento está no clube carioca e na luta para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. "Já deixei claro que só negocio depois de dezembro. Quero permanecer no Botafogo e uma transferência vai depender de muitas conversas", afirmou Leandrão. O passe do atleta pertence ao Internacional, que estaria tratando da negociação, mas, de acordo com o jogador, o clube carioca tem direito a uma porcentagem em caso de venda.