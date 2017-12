Leandrão conversa amanhã com o Botafogo Até o final desta semana, o atacante Leandrão espera definir o seu futuro. Amanhã, ele terá um encontro com o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, para decidir sobre a sua permanência no clube. "Quero resolver logo este assunto para poder ficar tranqüilo", afirmou. Os direitos federativos do atleta pertencem ao Internacional-RS, que já o liberou para conversar com o Alvinegro. Bebeto de Freitas disse que gostaria de ter recursos suficientes para trazer para o Botafogo nomes como os de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Zé Roberto, entre outros. "Mas não adianta sonhar. Temos de ter os pés no chão, a realidade é outra", declarou.