Leandrão deve ser o 1º a deixar o Botafogo O atacante Leandrão deve ser o primeiro jogador a deixar o Botafogo. Ele viaja nesta terça-feira para Porto Alegre, onde vai se apresentar ao Internacional, clube dono dos seus direitos federativos. O atleta, porém, tem propostas do Hertha Berlin, da Alemanha, e de times do Japão e Espanha. Na quarta-feira, Leandrão terá uma reunião com o empresário, Jorge Machado, para definir seu futuro. "Vou analisar todas as propostas. Se eu realmente deixar o Botafogo, vou sentir muita saudade." O jogador considera que seria "maravilhoso" disputar a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro pelo Alvinegro, mas acredita que isso seja muito difícil. Ao contrário do companheiro, o zagueiro Sandro, que renovou seu contrato.