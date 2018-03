Leandrão é dúvida do Botafogo para sexta O atacante Leandrão, do Botafogo, deixou o treino de hoje sentindo dores no tornozelo direito e passou a ser dúvida para o jogo contra o América-RN, sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Caso não tenha condições de atuar, Edvaldo deve formar a dupla de ataque com Dill. "Fico um pouco triste. Não esperava por isso. Amanhã vou fazer um exame de ressonância magnética para avaliar a gravidade da contusão", disse Leandrão, que já vinha reclamando de dores no local desde o empate com a Portuguesa, por 0 a 0, no Caio Martins, na última rodada. O jogador, porém, preferiu jogar no sacrifício por considerar que a partida era muito importante. O Botafogo ainda não venceu em casa na competição.