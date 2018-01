Leandrão jogará no Japão em 2004 O centroavante Leandrão vai passar esta temporada no Japão, jogando pelo Vissel Kobe. O negócio foi fechado nesta segunda-feira, em Porto Alegre, entre representantes do jogador, do Internacional e do clube japonês. O clube gaúcho receberá US$ 300 mil pelo empréstimo de um ano. Ao mesmo tempo, o Internacional confirmou a contratação do meia Wellington, cedido pelo Santos como parte do negócio que levou o volante Claiton para a Vila Belmiro.