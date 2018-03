Leandrão luta pela vaga no Botafogo Um dos destaques na vitória de virada do Botafogo sobre o Sport, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Leandrão sonha em continuar no time titular. O jogador reconhece que a dupla preferida do técnico Levir Culpi é formada por Dill e Edvaldo, mas acredita que poderá conseguir a vaga. Os titulares só não enfrentaram o time pernambucano na Ilha do Retiro, sábado, por estarem machucados. "A briga está boa. É uma disputa saudável. Estou fazendo o meu trabalho e o Levir pode confiar em mim", disse Leandrão. Com o gol que marcou no jogo, o atacante alcançou a artilharia do Botafogo na Série B, ao lado de Dill. Ambos já assinalaram quatro gols na competição. Leandrão lamentou a contusão dos companheiros, mas frisou que tanto ele quanto Fábio, autor do outro gol contra o Sport, cumpriram seus papéis ajudando o Botafogo a manter a liderança da Série B. Nesta terça-feira, Dill e Edvaldo devem retornar aos treinos. Ao longo da semana até sábado, quando o Botafogo enfrenta o América-MG, Levir deve decidir qual dupla formará o ataque.