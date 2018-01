Leandrão não continua no Botafogo A possibilidade de o Botafogo contar com o atacante Leandrão na temporada 2004 terminou nesta terça-feira. Apesar do procurador do jogador, Jorge Machado, ter dito que as chances de seu cliente continuar no Alvinegro eram boas, o presidente do Internacional, Fernando Carvalho, garantiu que o atleta ficará no time gaúcho caso a transferência para o futebol coreano não seja concretizada. "O Botafogo tinha até o final de 2003 para depositar o dinheiro (R$ 200 mil) e garantir o Leandrão por mais um ano. Porém, não o fez. Agora é tarde", afirmou Carvalho, enfatizando que não há condições para um novo acordo. "Ou ele vai para a Coréia do Sul ou atua pelo Internacional." Agora, o presidente Bebeto de Freitas deve partir em busca de um outro nome para o ataque.