Leandrão pode desfalcar Bota no sábado Depois de receber a boa notícia de que o atacante Dill está recuperado de uma contusão na coxa direita, o técnico Levir Culpi, do Botafogo, foi surpreendido por uma má notícia. Leandrão deve desfalcar o Alvinegro na partida contra o Santa Cruz, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador machucou o joelho durante o treino desta quarta-feira e será avaliado nesta quinta pelos médicos. Levir ainda não confirmou a presença de Dill ao lado de Edvaldo no ataque, porque prefere esperar o exame de ressonância magnética que Leandrão vai realizar. ?O Dill não atuou contra o Remo e estava sem treinar nos últimos dias. Temos que aguardar", afirmou o treinador. O Botafogo é o vice-líder da Série B e luta para voltar à primeira colocação.