Leandrão volta a treinar no Botafogo O atacante Leandrão, do Botafogo, surpreendeu a todos no clube hoje e voltou a treinar com bola. O jogador estava com suspeita de fratura no tornozelo direito, mas o exame de ressonância magnética não constatou nada grave. Ele ficaria duas semanas parado e agora pode retornar na partida de sábado contra o Brasiliense, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Levir Culpi voltou a pedir uma boa atuação no Caio Martins. Desde a reforma no estádio, o Botafogo ainda não venceu em casa. "Temos visto muitos torcedores nos outros estados e precisamos dar uma alegria aos do Rio também", afirmou o treinador. Ele deve manter o esquema 3-5-2, que tem se mostrado mais eficiente do que o 4-4-2.