Leandrinho é vendido para Portugal e Santos segue com 'faxina'

O Santos anunciou nesta sexta-feira que negociou o volante Leandrinho com o Rio Ave, da primeira divisão do Campeonato Português. Criada da geração 2013 de Meninos da Vila, o jovem de 22 anos deixa o clube com participação em 64 partidas, ainda que não tenha tido grande destaque.

De acordo com o Santos, o acerto entre os clubes foi finalizado na tarde de sexta-feira (9). Leandrinho viaja nos próximos dias para Portugal, onde assina contrato de quatro temporadas com sua nova equipe. O Rio Ave ainda não confirmou a transação.

Leandrinho fez sua primeira atuação pela equipe principal do Santos em 2012, sendo titular em parte da campanha do Brasileirão de 2013, mesmo ano que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, entretanto, ele só atuou em partidas pontuais, sem brigar pela titularidade. Em 2016, não chegou a entrar em campo.

O Santos, entretanto, quis manter 50% dos seus direitos econômicos do jogador, que tinha contrato com o jogador até o fim de 2017. Para adquirir o atleta, o Rio Ave comprou só 20% dos direitos econômicos dele.

FAXINA

Durante a semana, o Santos limpou o elenco. O clube emprestou o meia Serginho (também de 22 anos) para o Vitória, que disputa a Série B, e cedeu o zagueiro Paulo Ricardo, de 21, para o Sion, da Suíça. Essa transação, porém, ainda não foi oficializada.

O meia Ronaldo Alves foi liberado para assinar com o Al Wasl, dos Emirados Árabes, e deve render cerca de R$ 1 milhão ao Santos. Por fim, o atacante argentino Maxi Rolón, que chegou com fama de ter atuado pelo Barcelona B, deve ter seu contrato rescindido.