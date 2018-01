Leandro, 19 anos. E já campeão holandês A história de Leandro Bonfim é muito parecida com a de Ronaldo. Aos 17 anos, ele saiu do Vitória para ir para o PSV Eindhoven por US$ 6 milhões. Hoje, aos 19 anos, acaba de ser campeão holandês, repetindo o feito de Ronaldo, mas com uma vantagem: é o mais novo jogador brasileiro a ser campeão nacional na Europa. Mas ao contrário de Ronaldo, Leandro quase não era conhecido no Brasil quando teve o seu passe negociado. Havia jogado apenas cinco vezes no time titular do Vitória. Mas há quase dois anos seus passos eram acompanhados por um olheiro do PSV que o viu jogar pela primeira vez na seleção brasileira sub-15. Leia mais Estadão