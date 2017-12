Leandro acredita ter superado fase ruim O atacante Leandro pode ser apontado como um dos melhores exemplos para explicar a boa fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Apesar de dividir com Tuta a responsabilidade de fazer os gols do time vice-líder da competição, o atleta só marcou uma única vez em 19 rodadas, mas contou com o apoio e compreensão da comissão técnica e dos companheiros. Com o gol de domingo passado, na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, no Mineirão, Leandro assegurou ter superado a fase ruim e ainda lembrou que a confiança passada por todos no clube foi fundamental para "dar a volta por cima". Ainda contou que a união do Fluminense e o bom ambiente no clube tem ajudado a equipe a permanecer entre as primeiras do Nacional. "Nosso objetivo sempre foi terminar o primeiro turno na liderança ou bem perto dela. Chegamos à segunda colocação na tabela e teremos mais dois jogos para continuar assim", disse Leandro, que neste sábado completa 25 anos. "Traçamos a meta também de correr atrás do título a partir da metade do Brasileiro." E o técnico do Fluminense, Abel Braga, foi um o principal responsável por manter Leandro entre os titulares. Quando o jogador foi cobrado por todos, o treinador falou que era preciso entender o mal momento do atleta e procurou mostrar que não queria cobranças na equipe carioca. Mas, desejava um time capaz de superar as adversidades demonstrando compreensão, motivação e trabalho. Nesta sexta-feira, ao embarcar rumo a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude no domingo, o técnico do Fluminense mandou outro recado para os jogadores. Desta vez, lembrou que a prioridade no momento é a de conquistar uma das quatro para a disputa da Taça Libertadores da América. "Ficar entre os quatro é o grande objetivo, porque quem está entre os quatro primeiros luta para ser o líder", disse o técnico do Fluminense para, em seguida, dar a "receita" capaz de assegurar a vaga. "Todas as equipes estão oscilando muito, por isso, quem fizer 40 pontos neste primeiro turno, não vai fazer os mesmos pontos no segundo. Então, acho que quem totalizar uns 70, 72 pontos no geral estará na Libertadores." E para ajudar o Fluminense na busca pelo título do Brasileiro, o meia Petkovic será apresentado oficialmente na próxima semana como o novo reforço do clube. Como o jogador já está treinando no Brasil, com um preparador-físico particular, existe a expectativa de que sua estréia ocorra no próximo final de semana.