Leandro Almeida lamenta lesão de Gabriel no Palmeiras

A lesão no joelho esquerdo do volante Gabriel, que fará com que ele não atue mais na temporada, é motivo de lamentação entre os jogadores do Palmeiras. Titular absoluto, o jogador era peça fundamental no esquema tático armado pelo técnico Marcelo Oliveira. Por isso, os atletas admitem que o time sentirá muito a falta do jogador, que será operado nesta quarta-feira. O tempo de recuperação é de cerca de seis meses.

"É uma perda muito grande. Ele era o nosso pitbull. Ajudava muito na marcação e tinha qualidade com a bola nos pés. A gente sabe que o elenco é forte. Tem o Amaral, o Andrei e no decorrer da partida, o Robinho também pode fazer a função. Quem jogar, vai se dedicar ao máximo", disse o zagueiro Leandro Almeidas.

Uma das virtudes mais destacadas de Gabriel é sua regularidade, algo que o zagueiro também ressalta como um diferencial. "Ele protege o zagueiro e dá o primeiro bote. Sabemos da qualidade dele,que sempre se dedicou ao máximo e fazendo boas partidas. Agora só temos que torcer para a recuperação dele e que o próximo jogador entre e faça o melhor, como ele fazia".

O substituto de Gabriel ainda não foi definido por Marcelo Oliveira. As opções mais prováveis são Andrei e Amaral, mas o treinador ainda pode armar um esquema mais ofensivo e recuar Robinho, escalando Cleiton Xavier ou Zé Roberto.

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol, após dois dias de folga. Os atletas fizeram um trabalho físico e alguns treinaram também finalizações. O time fará um novo treinamento na tarde desta quarta-feira, sem a presença da imprensa.

A tendência é que o substituto de Gabriel comece a ser desvendado no treinamento da quinta-feira à tarde, quando o treinador deve comandar um trabalho tático com a possível formação que vai enfrentar o Cruzeiro domingo, às 16 horas, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.