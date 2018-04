Leandro Amaral ainda espera por acerto com o Vasco

Proibido de dar entrevistas pela diretoria vascaína, o atacante Leandro Amaral quebrou o silêncio durante o desembarque do Vasco no retorno ao Rio, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians. O presidente interino do clube afirmou semana passada que o contrato com o jogador havia sido renovado, mas o silêncio imposto ao atleta levantou suspeitas. O clube teria usado uma cláusula que permitia a extensão automática do compromisso. "Não me agrada a maneira como foi feita a renovação. Se realmente eles exerceram a cláusula, não estou feliz. Gostaria que o Eurico conversasse comigo para entrarmos em um acordo", admitiu o atacante, que disse ter recebido propostas oficiais do Botafogo e do Kashima Antlers, do Japão. "Fora isso, não tenho mais nada. Mas gostaria de ficar no Vasco." No domingo, o clube encerra o ano na partida contra o Paraná, em São Januário, e o técnico Valdir Espinosa já começou a vender o jogo, garantindo logo depois da vitória sobre o Corinthians que Romário será titular. O Baixinho, porém, não treina desde a semana passada, quando viajou para Miami.