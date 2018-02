Leandro Amaral consegue liminar para deixar o Vasco

O atacante Leandro Amaral, do Vasco, conseguiu na Justiça sua liberação do Vasco, nesta quarta-feira. A juíza Alda Pereira dos Santos, da 66.ª vara do Trabalho do Rio, concedeu liminar que permite ao jogador se transferir para outro clube. Com isso, o jogador pode assinar com Fluminense ou Botafogo, times pelos quais tem proposta até o momento. O resultado deste primeiro julgamento - já que o caso cabe recurso - é uma derrota para o Vasco, que pretendia manter Leandro Amaral com base em uma cláusula no contrato que garantia a renovação automática e unilateral do contrato, onde era só o time cruzmaltino concordar em reajustar o salário de acordo com os termos preestabelecidos.