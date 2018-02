Leandro Amaral consta no BID como 'reforço' do Vasco

A novela entre Leandro Amaral e Vasco ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. Devido uma cláusula de renovação automática, o novo contrato do atacante já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Fato que pode deflagrar uma verdadeira guerra entre o jogador e o presidente do clube, Eurico Miranda. O 'novo' contrato de Leandro Amaral com clube de São Januário vai até dia 14 de dezembro de 2008, e interessados no futebol do ascendente atacante, como Fluminense e Botafogo, terão de pagar uma multa de cerca de R$ 9 milhões ou entrar em um acordo com a diretoria do Vasco. Agora, para deixar o clube de São Januário, a Leandro Amaral apenas restaria a opção de entrar na justiça contra o Vasco.