Leandro Amaral critica Eurico e não deve ficar no Vasco

A novela Leandro Amaral ganhou um novo capítulo no Vasco, depois da crítica veemente feita pelo atacante ao presidente do clube, Eurico Miranda, na saída do amistoso entre a seleção olímpica e os craques do Brasileiro. Leandro, que fez o terceiro gol da seleção do campeonato, teve seu contrato renovado automaticamente pelo clube, com um bom reajuste salarial, mas reclama de o clube não aceitar uma proposta do Kashima Antlers - segundo ele, uma das cláusulas previa a liberação em caso de ofertas do exterior. "Ninguém da diretoria do Vasco me procurou para falar de renovação. O Eurico não cumpriu com sua palavra", disparou Leandro. Como o presidente do Vasco não costuma tolerar jogadores que batem de frente com ele, o mais provável é que o artilheiro não mais permaneça no clube. Em 2001, Juninho Pernambucano, então um dos grandes ídolos da torcida, rompeu a lei do silêncio e contou que estava com os salários atrasados. Pouco depois, seu contrato não foi renovado e mesmo assim o Vasco não quis liberá-lo. A briga foi parar na Justiça e Juninho acabou liberado para defender o Lyon, onde conquistou o Campeonato Francês por seis anos consecutivos. Para complicar ainda mais o trabalho do técnico-craque Romário, o empresário do meia argentino Conca disse que a tendência é de que o jogador, cujo contrato de empréstimo expira no fim do ano, vá atuar no México ou na Espanha. A boa notícia é que o clube acertou a contratação do atacante chileno José Luis Villanueva. Ele foi aprovado nos exames médicos e já começou a treinar.