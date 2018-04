Leandro Amaral descarta acerto com o Botafogo

O atacante Leandro Amaral avisou, nesta terça-feira, para a diretoria do Botafogo que só deixará o Vasco caso receba ótima proposta do futebol europeu. Ele disse estar muito feliz em São Januário por ter reencontrado seu bom futebol e conquistado o carinho da torcida. O contrato de Leandro Amaral com a equipe cruzmaltina termina em dezembro e ele já recebeu sondagens do Fluminense e do Botafogo. A diretoria alvinegra, por sinal, desistiu oficialmente da contratação do artilheiro. "Ele é uma referência em nível nacional e está de parabéns pela sua atitude", elogiou o técnico Cuca, do Botafogo. Leandro Amaral já está confirmado para reforçar o Vasco no jogo com o Corinthians, em São Paulo, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deve atuar ao lado de Alan Kardec.