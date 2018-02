Leandro Amaral é apresentado como reforço do Fluminense

Desde Romário, em 2002, um reforço do Fluminense não mobiliza tantos torcedores em sua apresentação. Ontem, cerca de 200 tricolores lotaram o Salão Nobre das Laranjeiras para dar as boas-vindas ao atacante Leandro Amaral, que ganhou na Justiça o direito de se desligar do Vasco. Inconformado, o presidente do clube de São Januário, Eurico Miranda, vai recorrer da decisão e exige indenização de R$ 9,4 Milhões. O dirigente acusou a diretoria tricolor de assediar o artilheiro. O coordenador de Futebol do Fluminense, Branco, rebateu: "Aqui a escola é diferente. Não tenho nada a ver com o problema do Leandro Amaral com o Vasco. Contratamos um jogador livre. Isso é ética." Leandro Amaral foi enfático ao falar sobre o assunto. "Não existe multa e nem liminar. O que sei é que pertenço ao Fluminense", destacou, sendo aplaudido pelos torcedores, que gritaram seu nome e hostilizaram o presidente do Vasco. O Fluminense armou um ataque muito forte. Já havia anunciado Washington e Dodô e ontem apresentou Leandro Amaral, que assinou contrato por dois anos. "Vamos montar um time forte", prometeu Branco, que espera fechar mais três contratações. O meia Conca, ex-Vasco, o atacante Falcao Garcia, do River Plate, e o volante Fabinho (ex-Santos e Corinthians) já estão apalavrados com o clube carioca. "Ele é um atleta que dispensa comentário", elogiou Branco. O técnico Renato Gaúcho também pensa assim. Tanto é que já garantiu a vaga de titular para Leandro Amaral, que terminou o Campeonato Brasileiro de 2007 com 15 gols, ao lado de Dodô. "Espero ser muito feliz aqui", afirmou o atacante, que, em nenhum momento da coletiva, citou o nome do Vasco, seu ex-clube. Leandro começou a carreira na Portuguesa (SP), em 1997. Depois, passou pela Fiorentina (ITA), Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Ituano, Istres (FRA) e Vasco.