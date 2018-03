Leandro Amaral já fala em ser titular Nome novo, vida nova. É assim que se sente Leandro, agora Leandro Amaral, no Corinthians. Depois dos fracassos no São Paulo e Palmeiras, ele garante estar disposto a recuperar o tempo perdido. O gol na estréia, contra o Criciúma, foi apenas uma amostra. "Vou lutar para ser titular do Corinthians, ainda nessa Libertadores", avisa. Leandro reconhece que o convite para jogar no Corinthians o pegou em um momento complicado na carreira. "Ninguém gosta de sair como eu saí do São Paulo e do Palmeiras, mas me recuperei na hora. Quando tive a chance de vir para o Corinthians, já esqueci tudo e coloquei na cabeça que iria vencer no meu novo clube. E vou conseguir isso." O atacante acredita que o currículo tenha pesado muito na hora de receber uma nova chance. "Tudo o que eu fiz na Portuguesa ajudou. Sempre joguei bem lá, tive passagens na Europa e na seleção brasileira. No Grêmio também tive sucesso, até que rompi os ligamentos do joelho direito e fiquei uns nove meses sem jogar. Tudo passou", conta. Depois de jogar no Grêmio, começou a fase que Leandro só pensa em esquecer. Ele chegou ao São Paulo, que sempre foi seu time do coração. Ficou na reserva, nunca se firmou e foi vítima de uma decisão unilateral de Marcelo Portugal Gouvêa. O presidente do São Paulo disse a quem quisesse ouvir que não estava contente com seu futebol e acabou demitindo-o. A irritação do dirigente foi principalmente pela participação de Leandro no jogo contra o Santos, quando o São Paulo perdeu por 2 a 1 e foi eliminado do Brasileiro. Ele entrou em lugar de Reinaldo, aos 11 do primeiro tempo, e não rendeu bem. "Posso não ter jogado bem, mas os jogadores titulares deveriam ser mais cobrados do que eu. Eles é que vinham jogando, eles é que estavam em um ritmo melhor. Não dá para colocar a culpa em mim", defende-se o atacante. No Palmeiras, Leandro irritou-se com a reserva e saiu. "Era um time com muitos problemas, já vinha do ano passado. Acho que era um trauma por ter caído para a segunda divisão. O pessoal não superou muito e eu acabei saindo", revela o atacante, deixando claro que é um assunto que não o agrada. O que ele quer mesmo é falar do River e da possibilidade de ver o Corinthians passar pelos argentinos na quarta-feira, pela semifinal da Libertadores. "O pessoal perdeu o primeiro jogo, mas foi uma coisa rara. Temos todas as chances de ganhar agora e passar para a outra fase. Estou muito confiante e aposto na vitória", fala Leandro, como se já fosse um veterano no Parque São Jorge.