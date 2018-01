Leandro Amaral não tem mágoas do São Paulo Que ninguém imagine Leandro Amaral supermotivado para enfrentar o São Paulo só porque ele foi dispensado do Morumbi. A ?bronca? de Leandro não é bem com o São Paulo. ?Lá eu não joguei, mas não tenho mágoas. Sempre fui muito bem tratado no Morumbi. A frustração maior foi no Palmeiras, onde só tive uma oportunidade. Lá sim, não tive chance de mostrar o meu futebol.? Leia mais no Jornal da Tarde