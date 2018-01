Leandro Amaral: o novo reforço da Lusa Depois de perder o artilheiro Washington para o Palmeiras, a diretoria da Portuguesa de Desportos agiu rápido e anunciou a contratação do atacante Leandro Amaral. O jogador estava no Istres, da França, mas decidiu voltar ao Brasil por causa do nascimento dos seus filhos trigêmios. O contrato terá duração de 1 ano. ?Estou duplamente feliz, primeiro por me tornar pai de trigêmios, é como se fosse marcar 3 gols importantes em uma decisão, e marquei minha vida. Segundo, por ter voltado à minha casa no futebol brasileiro que é o Canindé e espero ajudar a Portuguesa voltar a elite do futebol nacional?. O atacante deverá fazer exames médicos nesta sexta-feira e será apresentado oficialmente ao técnico Giba na segunda-feira. Se tudo correr dentro do previsto, Leandro poderá fazer sua estréia contra o Santa Cruz, no dia 8 de maio, em Recife. Leandro Amaral atuou na Portuguesa de 1995 a 2000 e é o quarto maior artilheiro da história do clube com 104 gols, atrás apenas de Pinga (176), Enéas (170) e Nininho (115). O jogador - que já chegou a jogar pela Seleção Brasileira - sofreu graves contusões no joelho e em função disso, teve passagens sem brilho por equipes como a Fiorentina(ITA), Grêmio, São Paulo e Corinthians.