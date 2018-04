Leandro Amaral pede seriedade ao Vasco da Gama

O atacante Leandro Amaral cobrou seriedade do elenco do Vasco nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a começar por este domingo, contra o Figueirense, no Sul do País. Ele quer garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. "Vamos com tudo nesses últimos três jogos para garantir a classificação na Sul-Americana. Podemos garantir aos torcedores que não irá faltar dedicação em campo", declarou Amaral, de 30 anos, artilheiro do Vasco no Brasileiro de 2007. Ele já fez 12 gols. O Vasco leva vantagem nos confrontos contra o Figueirense. Em 17 jogos disputados entre as duas equipes, a equipe carioca venceu sete vezes, empatou nove e perdeu apenas um jogo.