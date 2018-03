Leandro Amaral pode estrear no sábado O atacante Leandro Amaral poderá ser a principal novidade do time do Corinthians para a partida deste sábado, contra o Criciúma, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador - que tem apenas duas semanas de clube - poderá ser beneficiado pelos muitos desfalques do time e vive a expectativa de fazer sua estréia muito antes do esperado. Leandro treinou parte do coletivo desta quinta-feira entre os titulares e, com a contusão de Gil, suas chances de entrar são grandes. ?Estou muito ansioso e estou pronto para estrear, se o técnico quiser?, disse. Leandro já fala inclusive como titular e se diz preocupado com a marcação do time catarinense. ?Eles marcam muito forte. Nós vamos ter de nos movimentar muito la na frente se quisermos fugir dela?, avisou. Leandro garante estar bem fisicamente. ?Esta semana foi pesada para mim. Fisicamente estou 100%, e agora só falta o ritmo de jogo?, admitiu o atacante. O Corinthians ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória para se aproximar um pouco mais do pelotão da frente. O Criciúma precisa urgentemente de uma vitória. É apenas o 16º.