Leandro Amaral se apresenta na Lusa O centroavante Leandro Amaral deve se apresentar nesta quarta-feira à tarde, no Canindé, como novo reforço da equipe para o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador, que até a noite desta terça-feira defendeu o Ituano, fará exames médicos pela manhã e à tarde assina contrato e fica à disposição do técnico Paulo Comelli. Os dirigentes correm para inscrever Leandro a tempo de disputar o jogo contra o São Raimundo, domingo, em Manaus, mas o mais provável é que ele só tenha condições de atuar diante do Santo André, no dia 3 de julho. Os salários do centroavante, que devem chegar a R$ 20 mil mensais, serão bancados por dois colaboradores da diretoria. Os dirigentes negociavam com Leandro há semanas, mas o impedimento para que o contrato fosse acertado era o vice-presidente do Ituano, Oliveira Júnior, dono dos direitos federativos do atleta, que impôs diversas condições para liberá-lo. Com a chegada de Leandro Amaral, Comelli ganha uma nova opção para montar o ataque do time, que só marcou nove gols em nove jogos na Série B. Diante do São Raimundo, o treinador pode mandar a campo uma formação mais ofensiva, com o volante Capitão recuado na defesa, Almir e Bruno na marcação do meio-campo, e Edmilson e Luciano Souza como atacantes.