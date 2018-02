Leandro Amaral torce para fazer dupla com Romário Ainda sem saber se Romário terá condições de defender o Vasco, o atacante Leandro Amaral revelou estar ansioso por atuar ao lado do craque, embora o destaque do time no fim do ano passado por ter de brigar por um lugar entre os titulares com André Dias, ex-Iraty, que vem se destacando nos treinos. ?Estou na expectativa e aguardando Romário chegar. É um grande finalizador, um dos melhores atacantes que vi jogar. Seria uma alegria muito grande poder jogar ao lado dele?, disse Leandro Amaral. Em seguida, o jogador reconheceu que a disputa para atuar no ataque vascaíno em 2007 será difícil. ?Mas não posso perder o foco aqui nos treinamentos. Essa semana está sendo ótima, pois todo mundo está se dedicando muito.? No primeiro coletivo realizado por Renato Gaúcho, na quinta-feira, Leandro Amaral não marcou gols, mas seu principal concorrente fez dois dos três da vitória dos titulares sobre os reservas. Sobre o desempenho de André Dias, o experiente atacante fez elogios. ?Ele é um bom jogador, rápido, finalizador. O importante é que a equipe está bem, entrosada, com vontade e determinação neste início de temporada?, frisou Leandro Amaral.