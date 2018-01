Leandro Amaral treina no Ituano Visando a disputa do Campeonato Paulista, o Ituano começou nesta terça-feira, em Sertãozinho, a pré-temporada. Entre os jogadores que se apresentaram ao time, 12 novidades. A principal delas é o atacante Leandro Amaral, que foi revelado pela Portuguesa e defendeu o Corinthians no último Campeonato Brasileiro. Ele é empresariado por Oliveira Júnior, presidente do time de Itu, e deve ficar no clube até receber uma boa proposta. Por outro lado, a diretoria aguarda pela apresentação do lateral-esquerdo Lúcio que não acertou a sua permanência no Palmeiras. Ele tem vínculo com o Ituano até 2007. O meia Juca, ex-Marília, chegou num acordo com a diretoria e foi liberado para acertar com o Fluminense. Além do ex-matador corintiano, chegaram ao clube o goleiro Jailson (ex-Campinense-PB); o lateral-direito Ruan (ex-RS Futebol-RS); os zagueiros Naldo (ex-RS Futebol-RS), André Turatto (ex-Criciúma-SC) e Émerson (ex-União Barbarense); o volante Jefferson (ex-Gama-DF); o meia Cristian (ex-Juventus); e os atacantes Tico Mineiro (que estava na Coréia do Sul), Osni (ex-Comercial), Jales (ex-São Caetano) e Saulo (ex-Botafogo-SP). A estréia do Ituano no Paulistão 2004 será contra o União São João, no próximo dia 21, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.