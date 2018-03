Leandro Amaral vai desfalcar o Corinthians O técnico Geninho ganhou nesta terça-feira mais um problema para escalar o time do Corinthians para a partida contra o Goiás, amanhã, no Serra Dourada, em Goiânia. O atacante Leandro Amaral teve agravada uma contusão no joelho esquerdo ocorrida na partida contra o Coritiba e sequer vai viajar com a equipe. Fumagali assume a vaga aberta por Leandro e será o companheiro de Gil no ataque corintiano. Sem nenhuma outra opção para o banco de reservas, o treinador foi obrigado a promover o atacante Abuda para a equipe profissional. Abuda foi um dos destaques da seleção brasileira Sub-17 no último Campeonato Sul-Americano.