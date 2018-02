Leandro Amaral vai jogar na França Dispensado pela Portuguesa, o atacante Leandro Amaral acertou sua transferência para o Istres, da primeira divisão do Campeonato Francês. O jogador de 27 anos assinou um contrato de 6 meses, até o final da temporada, com opção para renovar por mais 1 ano. Formado na própria Lusa, Leandro Amaral já jogou duas temporadas no futebol europeu, defendendo a Fiorentina, da Itália. Depois, voltou ao Brasil, onde defendeu Palmeiras, São Paulo e Corinthians antes de voltar para a Portuguesa mais uma vez. Além disso, já teve passagens pela seleção brasileira. O Istres é atualmente o último colocado do Campeonato Francês e luta para não ser rebaixado para a segunda divisão.