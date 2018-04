Leandro Amaral volta a sofrer lesão no joelho direito O atacante Leandro Amaral pode não atuar mais pelo Fluminense. O veterano realizava tratamento no joelho direito em São Paulo e era esperado nesta terça-feira no clube carioca, mas não se reapresentou por ter sofrido nova complicação no local. Ele está internado e será avaliado pelo departamento médico do Fluminense.