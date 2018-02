Leandro Amaral volta ao Canindé O bom filho à casa torna. A exemplo do provérbio, Leandro Amaral, de 26 anos, tenta reiniciar a carreira na Portuguesa, onde se sente mais acolhido. O centroavante chegou ao Canindé nesta quarta-feira como novo reforço para a Série B do Brasileiro e com muita vontade de mostrar serviço: já treinou com o elenco, que tenta a reabilitação no campeonato diante do São Raimundo, sábado, em Manaus. "Tenho uma história aqui dentro e quero ajudar a equipe a voltar para a elite do futebol brasileiro." Tido como grande promessa, Leandro chegou a ser convocado para a seleção brasileira algumas vezes e deixou a Portuguesa há quatro anos, negociado com a Fiorentina, da Itália. "Foi uma experiência ótima, pena que dei azar, porque o clube faliu e teve de se desfazer do elenco", conta o jogador, que atuou por uma temporada - tinha contrato até 2005 - e marcou 15 gols pelo time italiano. Recebeu proposta do Grêmio e resolveu voltar ao Brasil. Depois de Porto Alegre, passou por várias equipes. No São Paulo, enfrentou muitas cobranças de torcedores e dirigentes. No Palmeiras, ficou apenas quinze dias. E no Corinthians, nova falta de sorte: sofreu lesão no joelho, que o deixou inativo por seis meses. "O maior problema em todos esses times é que não tive uma seqüência de jogos", justifica. "No São Paulo, atuava uma ou duas vezes e saía, e mesmo assim, era tão cobrado quanto os titulares", lembra o jogador, que teve de disputar a posição com os já badalados Reinaldo e Luís Fabiano. "Não fujo das cobranças, mas na Portuguesa, os torcedores também irão me apoiar." Desde janeiro, Leandro estava no Ituano, mas entrou em campo apenas uma vez no torneio estadual e uma na Série B, na derrota do time de Itu para o Bahia, por 2 a 1, terça-feira. "Estou mais experiente, mas meu estilo é o mesmo", disse. "Quando saí do Brasil, só perdíamos uma ou duas vezes no ano em casa. Vamos trabalhar para resgatar a imagem da Portuguesa, porque o elenco tem qualidade e condições de brigar pela classificação", afirmou o centroavante, que terá salários bancados por dois conselheiros do clube. O técnico Paulo Comelli ainda não sabe se poderá utilizar Leandro contra o São Raimundo. Se estiver com a documentação regularizada, viaja com o grupo para Manaus, na sexta-feira. "Conto com ele para o jogo seguinte, diante do Santo André (no dia 3)", antecipou o treinador, que pretende escalar um time mais ofensivo, com Luciano Souza ao lado de Edmilson no ataque, e o meia Bechara com liberdade para armar as jogadas com Paulo Isidoro.