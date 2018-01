Leandro Ávila vai para o Botafogo O volante Leandro Ávila acertou nesta terça-feira seu empréstimo para o Botafogo, encerrando. O jogador permanecerá no time até o fim do ano, quando retornará ao Flamengo para a disputa da Libertadores da América. Ele disse que o negócio foi bom para ambos. O Flamengo necessitava se desvincular de um jogador, cujo salário fosse alto. A negociação vinha se desenrolando havia semanas, mas o presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, deu as garantias bancárias ao jogador - fator que implicava no desfecho da negociação. Leandro receberá o mesmo salário que o Flamengo lhe pagava: R$ 80 mil. Ávila foi campeão brasileiro em 1995, junto do técnico Paulo Autuori, com quem tem bom relacionamento. O fato de Autuori ser o técnico facilitou a ida do jogador ao Botafogo. Por estar treinando normalmente no Flamengo, deverá ter sua participação confirmada por Autuori para o amistoso que o Botafogo jogará sábado, em Porto Alegre, contra o Internacional. O atacante Claudio, ex-Vitória e trocado pelo zagueiro Valdson, se apresentou nesta terça-feira em Caio Martins.