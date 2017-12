Leandro Bonfim é cortado da Sub-20 O meia Leandro Bonfim, do PSV, foi cortado hoje da seleção brasileira sub-20, por causa de uma contusão no tornozelo direito. O jogador estava treinando com os demais companheiros na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, onde a equipe se prepara para a disputa do Mundial da categoria, entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes. Já na seleção sub-23, que está treinando em São José do Rio Preto, em São Paulo, o técnico Ricardo Gomes optou por não convocar nenhum jogador para a vaga do meia Elano, do Santos, que foi chamado pelo treinador Carlos Alberto Parreira e se apresenta hoje à tarde à seleção principal. O meia Eduardo Costa, do Bordeaux, da França, se apresentou hoje a Gomes para integrar o grupo de 20 atletas que no dia 15 enfrenta amistosamente o Corinthians e, no dia 18, o Santos. A seleção sub-23 se prepara para a disputa do torneio Pré-Olímpico, previsto para janeiro de 2004.