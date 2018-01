Leandro Campos assume União Barbarense A diretoria do União Barbarense fez o mais fácil e prático nesta segunda-feira: contratou Leandro Campos, que dirigiu o Ituano até a semana passada, e liberou o técnico Válter Ferreira, que foi para o time de Itu. Campos assume o cargo na manhã desta terça-feira com a missão de interromper a série negativa de sete jogos sem vitórias - quatro derrotas e três empates - de Válter Ferreira. O próximo jogo do União Barbarense é contra o América, domingo, pela 11.ª rodada.