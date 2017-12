Leandro chega, mas já pensa em sair Leandro Bonfim chega neste sábado ao Brasil, mas já pensa em voltar ao Porto. Foi o que afirmou em entrevista aos repórteres da Rádio Renascença, reproduzida pelo site do jornal A Bola. O meia diz que espera fazer do São Paulo um trampolim para voltar a Portugal. "Vou trabalhar bastante nesse período em que estiver no São Paulo e voltar para ter uma nova oportunidade", diz o jogador, que foi dispensado pelo treinador holandês Co Adriaanse, que "enxugou" o elenco de 32 para 25 atletas. Leandro diz que foram duros os momentos vividos após a dispensa. "Passei por um período de angústia, mas agora está tudo certo com o São Paulo. Ninguém me fez mal aqui no Porto, não tenho mágoa dos dirigentes e agradeço aos que me ajudaram aqui em Portugal. Por isso, quero voltar". O empréstimo de Leandro ao São Paulo é por um ano. O Porto não cobrou pela cessão do jogador. Os salários serão pagos pelo clube brasileiro. Bonfim embarcaria nesta sexta de Portugal, em companhia do empresário André Curi, que foi buscá-lo no Porto. Ele vem dentro do processo de renovação iniciado pelo São Paulo. Tem 21 anos e é destro. Foi revelado pelo Vitória e transferiu-se para o PSV Eindhoven, da Holanda, em 2002. Chegou ao Porto no início de 2005, após um processo litigioso com o clube holandês, que ainda discute a posse do vínculo de Leandro.