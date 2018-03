Leandro culpa volantes pelos cartões O meia Leandro criticou os volantes corintianos nesta terça-feira no CT de Itaquera. Para o jogador, o alto número de amarelos que tem recebido no Brasileiro é porque tem de marcar muito no meio-de-campo. Segundo ele, a função, na teoria, deve ser exercida por Fabinho e Fabrício. Ou pelo garoto Pingo. Leandro explica. ?É preciso analisar o lado positivo. Muitas vezes recebo cartão porque eu roubo mais bola do que quem tem de roubar, que são os volantes. É preciso ver que eu não sou um cara que sabe marcar", lembra, irritado com o fato de estar novamente ameaçado de suspensão, depois de ter desfalcado a equipe no clássico contra o São Paulo. Enquanto Moreno sai na frente para ficar com a vaga de Kléber na lateral-esquerda, Fabrício deve ser a solução encontrada por Geninho para o lugar do volante Pingo, com estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e fora dos gramados nas próximas três semanas. Fabrício, que entrou no segundo tempo do jogo com o Fluminense, no lugar de Pingo, recebeu elogios do treinador.