Leandro Damião deve estrear no Santos contra Ituano, no domingo

SANTOS - O Santos corre contra o relógio para Leandro Damião estrear contra o Ituano, domingo às 19h30, em Itu. O atacante só poderá ser escalado se o seu nome aparecer no boletim diário da CBF de registro de jogadores (BID) até sexta à noite. A promessa do fundo de investimentos inglês Doyen Sports era remeter nesta quinta o valor da segunda das quatro parcelas do pagamento dos R$ 42 milhões ao Internacional, referentes à compra dos direitos econômicos de Damião. A parcela vence no dia 31 deste mês.

A intenção de Oswaldo de Oliveira e dos dirigentes é que Damião faça sua estreia em Itu, em um jogo de pequena responsabilidade, para chegar ao clássico contra o Corinthians, quarta-feira da próxima semana, na Vila Belmiro, com um mínimo de entrosamento com os novos companheiros. Para isso, os dirigentes entendem que vale a pena estrear a mais cara contratação entre clubes brasileiros longe da Vila e sem festa. A volta de Arouca e Cícero, recuperados de contusão, vai ajudar. Pela primeira vez, Osvaldo vai escalar o Santos com jogadores experientes, deixando o time mais equilibrado.

Enquanto dirigentes afirmam que o meia Montillo ainda não aceitou a oferta salarial do Shandong Ludeng até os garotos lamentam a sua saída. "A perda do Montillo vai ser difícil de ser superada porque se trata de um craque. Por enquanto, ele está aqui e conversa com a gente todos os dias", disse Alan Santos.