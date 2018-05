Leandro Damião e Cícero serão titulares na estreia do Santos no Brasileirão

SANTOS - Poupados na vitória por 3 a 0 contra o Mixto-MT no meio de semana pela Copa do Brasil, o atacante Leandro Damião e o meia Cícero voltam ao Santos neste domingo contra o Sport, às 18h30 na Vila Belmiro, na estreia da equipe no Brasileirão.

Oswaldo de Oliveira, contudo, não quis revelar quais jogadores entre Alan Santos, Alison e Gabriel vão compor o meio-campo do time contra o Sport. A expectativa é de que "Gabigol" vá para o jogo - ele marcou duas vezes contra o Mixto, mas só saberá se será titular ou não momentos antes da partida. "Gabriel não está confirmado porque ainda estou vendo o que fazer, com base nas informações que recebi sobre o adversário", disse o treinador.

Não há mais dúvida. Leandro Damião é o centroavante titular de Oswaldo, que não vê prejuízo ao time com a improvisação de Gabriel no meio-campo. Para que os dois sejam encaixados na equipe e se completem, garante o treinador, falta apenas Gabriel se acostumar à multiplicidade de funções.

"Os dois podem jogar juntos sim. Mas depende da situação e do adversário. A melhor partida que Gabriel fez foi contra o Palmeiras. Ele jogou muito naquele clássico e mostrou que pode atuar ao lado de Damião e de Thiago, com quem se revezou para compor o meio", disse Oswaldo. "Gabriel pode fazer qualquer uma das quatro funções: jogar aberto pela direita, centralizado, na esquerda ou na função de Damião. Já disse a ele que é preciso ir aprendendo a jogar em funções diferentes, de acordo com as necessidades."